Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ со снарядами для HIMARS

Фото: US Army/Flickr.com

Российские войска уничтожили склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS под Одессой, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

В районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня «Хаймарс» и зенитным комплексам западного производства, — гласит сообщение.

Кроме того, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в Запорожской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для украинской военной техники.

Представитель ведомства указал, что за минувшие сутки было уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, два склада горючего для военной техники и артиллерийская батарея.

19 августа США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $775 млн, который будет представлен в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.

8 августа заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что в США считают достаточным число переданных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь у Пентагона находится в приоритете обеспечение бесперебойных поставок Киеву боеприпасов к ним.