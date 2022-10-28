ВС России уничтожили более 380 бойцов ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 380 украинских военных были уничтожены российскими вооруженными силами, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, ВСУ понесли потери в ходе наступления на Краснолиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, а также в направлении Берестового Харьковской области.

На Николаево-Криворожском направлении <...> уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, — сказал Конашенков.

Также он добавил, что система ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» и перехватила три беспилотника. Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ. По словам Конашенкова, с помощью HIMARS ВСУ пытались обстрелять Антоновский мост.

27 октября в Минобороны сообщили, что было сорвано наступление двух усиленных ротных тактических групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Российские военные отбросили украинские подразделения на исходные рубежи. Атака велась в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.