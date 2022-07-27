Минобороны России сообщило о запуске регулярного парома в Мариуполь

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о запуске регулярной паромной линии «Ейск-Мариуполь». Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров и будет совершать один кругорейс в сутки.

Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, — сказано в сообщении.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что практика, при которой разные регионы России восстанавливают различные участки и районы ДНР, привносит элемент соревнования в процесс помощи жителям освобожденных республик. Он напомнил, что российские сотрудники МЧС преодолели немало трудностей, чтобы вернуть свет в Волноваху, Мариуполь и другие подконтрольные РФ города. Кроме того, в Волновахе, по словам Руденко, уже заново отстраивают квартиры и дома, ремонтируют больницы и школы.