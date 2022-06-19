Минобороны России сообщило о сбитом СУ-25 ВСУ в Николаевской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

Подразделения противовоздушной обороны России сбили украинский СУ-25 в Николаевской области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Помимо этого, ВС РФ уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, один из которых был ликвидирован над островом Змеиный.

Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области, — сообщил Конашенков.

Кроме того, за прошедший день были перехвачены три ракеты «Точка-У», нацеленные на территорию Луганской Народной Республики, и два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

16 июня российская система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе села Мазановка под Харьковом. В тот же день были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

26 мая издание Foreign Policy написало, что ряд стран Европы передали Украине штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17. По данным источника, перед отправкой военная техника была разобрана для сокрытия поставок. Страны, которые снабдили Киев самолетами и вертолетами, не называются.