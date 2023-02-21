Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе В Карабахе в зоне ответственности России нарушили режим прекращения огня

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Минобороны России сообщило, что в Карабахском экономическом регионе Азербайджана в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень военного ведомства о деятельности миротворцев.

Зафиксировано нарушение режима прекращения огня <...>. Пострадавших нет, — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что командование миротворческого контингента России вместе с представителями Азербайджана и Армении ведет разбирательство. Кроме того, сообщается о продолжении переговорного процесса по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Ханкенди — Горис.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал исключить вопрос Карабаха из международной повестки. По его словам, Баку не допустит включение карабахского вопроса в какой-либо форме в мирное соглашение с Ереваном. Он призвал руководство Армении отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.