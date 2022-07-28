Минобороны России сообщило о ликвидации более 130 солдат ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

Ударом высокоточных ракет ВКС России был уничтожен батальон 60-й пехотной бригады ВСУ в районе поселка Тополиное Херсонской области, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его информации, всего ликвидировано более 130 членов группировки. Кроме того, до 70 солдат было нейтрализовано в районе населенного пункта Артемовск после удара по 72-й механизированной бригаде.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения, — гласит сообщение.

Помимо этого, согласно информации ведомства, остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время отступления 25 июля были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны.

Всего за минувшие сутки было уничтожено девять пунктов управления и шесть складов боеприпасов ВСУ. В районе Краматорска российский истребитель Су-35C также поразил пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Сегодня утром стало известно, что российские силовики выявили группу агентов Украины, которые занимались корректировкой артиллерийских ударов ВСУ по Херсону и области. Целью атак были скопления техники и личный состав российских войск. Задержан 32-летний гражданин Украины Андрей Тикунов, работавший на консервном заводе. Он указал, что во главе группы стояла женщина, а за нужные координаты ему заплатили 550 гривен (около 1,4 тысяч рублей).