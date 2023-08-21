Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 160 человек на Купянском направлении

Фото: МО РФ

ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Кроме того, были ликвидированы свыше 80 человек на Запорожском направлении и еще 225 солдат на Донецком направлении.

Представители Минобороны РФ подчеркнули, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В ходе боев были уничтожены пять боевых бронированных машин, американская артиллерийская система М777, а также САУ Krab польского производства. Также украинцы потеряли американскую САУ Paladin и «Акацию».

На Запорожском направлении <...> потери противника составили свыше 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы: FH-70 производства Великобритании, Д-20 и Д-30, два орудия M119 производства США, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, две БМП, три боевые бронированные машины, а также артиллерийскую установку «Гвоздика». Российским солдатам также удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, произведенную в США.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявил, что Королевство пока не планирует передавать Украине истребители Gripen. По его словам, страна находится не в той ситуации, чтобы отправлять авиацию на помощь ВСУ.