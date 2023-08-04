Минобороны России раскрыло потери ВСУ с начала июня Минобороны России: армия Украины потеряла свыше 43 тысяч военнослужащих с июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело военнослужащего ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 43 тысяч военнослужащих с начала июня, сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости. По данным ведомства, украинские войска также потеряли 76 американских артиллерийских установок М777 и еще 84 орудия, поставленных Польшей, Францией и Германией.

С начала так называемого киевским режимом «наступления» в течение июня—июля потери вооруженных сил Украины в ходе боевых действий составили уже более 43 тысяч военнослужащих, — отметили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что в статистику по потерям ВСУ не входят украинские солдаты, эвакуированные в госпитали и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов по тыловым районам. Также в это число не включены иностранные наемники.

В Министерстве обороны РФ подчеркивают, что ВСУ понесли значительные потери и в бронетехнике. В ходе боевых действий российская армия уничтожила свыше 1,8 тысячи танков и других бронированных машин, 25 из которых — немецкие танки Leopard. Всего было уничтожено около 4,9 тысячи единиц вооружения.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777 в зоне проведения СВО. Удар наносился дроном-камикадзе «Ланцет». После атаки также загорелся комплект боеприпасов для орудия, поставленного Киеву западными партнерами.