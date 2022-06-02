Минобороны России раскрыло численность иностранных наемников на Украине Минобороны РФ: численность наемников на Украине сократилась в два раза, до 3,5 тысячи человек

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Численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине против ВС РФ, с начала мая сократилась в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек, а их приток иссяк, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что большая часть наемников была разбита российскими военными в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности, так как иностранцы были неподготовленными и не имели реального боевого опыта.

Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил, — сказал Конашенков.

По данным ведомства, украинские командиры «не жалеют наемников и жертвуют ими в первую очередь», чтобы избежать больших потерь среди своих подчиненных. Конашенков также добавил, что после начала боевых действий многие иностранные наемники пытались вернуться домой, но «им всячески препятствовал киевский режим». По словам Конашенкова, лучшее, что им грозит, — это уголовная ответственность, поскольку в соответствии с международным гуманитарным правом им запрещено применять силу в вооруженном конфликте.

Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут, — заключил Конашенков.

Ранее Росгвардия заметила сына члена парламента Великобритании Бена Гранта среди британских наемников на Украине. По данным ведомства, 26 мая эта группа участвовала в бою, в ходе которого погиб сержант Росгвардии Адам Бисултанов. Отмечается, что материалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, переданы в военно-следственное управление.

Также глава комитета по уголовному и административному законодательству Нарсовета ДНР Елена Шишкина подчеркнула, что иностранные наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины и попавшие в плен, обмену не подлежат и будут осуждены как террористы.