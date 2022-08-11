Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ десантниками

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Подразделение российских десантников захватило опорный пункта вооруженных формирований украинской армии, видео выполнения боевой задачи опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ. Российские военные при огневой поддержке боевой машины десанта БМД-2К-АУ, а также противотанкового ракетного комплекса атаковали опорный пункт и вытеснили солдат ВСУ с занимаемых позиций.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видеофрагменте показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС РФ. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения.