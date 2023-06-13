Минобороны России показало видео с трофейными «Леопардами» и «Брэдли»

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России показало в Telegram видео с захваченными на Запорожском направлении в зоне СВО танками Leopard и боевыми машинами пехоты Bradley. В ведомстве уточнили, что несколько единиц западной техники ВСУ было обнаружено с рабочими двигателями.

Танки «Леопард» и БМП «Бредли». Теперь это наши трофеи. Техника ВСУ на Запорожском направлении. <...> Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники, — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что украинская армия впервые применила в бою танки Leopard. Об этом заявил командир бригады «Восток» 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается до 30 единиц украинской бронетехники. Ходаковский предположил, что ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.

До этого стало известно, что в ДНР российские танкисты впервые cтолкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.