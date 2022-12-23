Минобороны России показало уничтожение техники ВСУ системами «Ураган»

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган» по украинской технике. На видео видно, как боевые машины прибывают на стартовые позиции, разворачиваются там и наносят удары по позициям ВСУ. По словам наводчика расчета с позывным Гром, в зоне СВО действовать надо мгновенно, иначе при обнаружении противником тот может открыть огонь раньше.

Наша боевая работа заключается в том, что мы по поступлении сигнала выезжаем мгновенно на задачу. Разворачиваемся, нам дают координаты целеуказания, мы открываем плотный огонь по противнику. По-другому у нас никак: если мы не будем быстро работать, нас могут засечь и также отработать по нам. И заключается наша задача в том, чтобы поддерживать пехоту, — сказал он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в зоне военной операции на Украине. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.

До этого Минобороны показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». Кроме того, удар был нанесен по украинским артиллерийским установкам. В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.

Ведомство также показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило видео, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника.