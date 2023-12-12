Минобороны России показало удары дронов по окопам ВСУ в районе Берестового

Фото: МО РФ

Российские беспилотники нанесли удары по позициям украинских войск в районе Берестового в Запорожской области, рассказали ТАСС в Минобороны России. На предоставленных ведомством кадрах видна боевая работа военнослужащих — операторов БПЛА.

Российские военнослужащие — операторы БПЛА точными сбросами боеприпасов уничтожают боевиков ВСУ в окопах и укрытиях на укрепленных опорных пунктах, — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве рассказали, что российские десантники с помощью беспилотников-камикадзе «Ланцет» поразили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Особенность этой операции состояла в том, что цели находились в украинском тылу.

До этого ведомство показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-28Н на Донецком направлении. Ударная группа «Ночных охотников» обстреляла неуправляемыми ракетами по навесной траектории опорные пункты противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте. После этого экипажи, применив противоракетный маневр, легли на обратный курс.