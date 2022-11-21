Минобороны России показало работу РСЗО с индивидуальным наведением снарядов

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Минобороны России показало в своем Telegram-канале работу РСЗО «Торнадо-С» с индивидуальным наведением снарядов. Система является модернизированной версией РСЗО «Смерч» с увеличенной дальностью стрельбы, точностью и огневой мощью. Она способна поражать цели на расстоянии 120 км против 70–90 км у «Смерча».

Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полётное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара. <...> Одна установка «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу, — сказано в сообщении.

В Минобороны также заявили, что программно-аппаратные средства «Торнадо-С» позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

Ранее сообщалось, что управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» имеют преимущества перед аналогичными снарядами американских РСЗО HIMARS и в дальности стрельбы, и в мощности боевой части. Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении противника и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе.