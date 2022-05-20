Российские военные показали работу «Градов» на Украине Минобороны России показало работу РСЗО «Град» на Украине

Фото Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео с работой расчётов реактивных систем залпового огня «Град», выполняющих задачи в ходе военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Там указали, что российские военнослужащие ведут огонь по районам сосредоточения артиллерийских и миномётных батарей, командным пунктам и фортификационным сооружениям ВСУ.

Выявленные цели националистов моментально подавляются огнём 122-мм реактивных снарядов из боевых машин «Град», — сказали в Минобороны.

Как отметил один из командиров батареи РСЗО, военные работают на дальности от 5 до свыше 20 километров и после обстрела или попадания по каждой цели совершают противоогневые налёты.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчётов тактических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Тор-М3». В военном ведомстве уточнили, что практически все виды летательных аппаратов становятся мишенью для ЗРК в их диапазоне высот (от 10 до 10 тыс. м) и дальности (в радиусе 32 км), а встроенный в камеру тепловизор позволяет видеть цель даже ночью.

Также стало известно, что Вооружённые силы России применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Их использовали вместе с танковыми взводами. Использование «Терминаторов» в спецоперации даст возможность утвердить тактику применения таких боевых машин, а также найти им место в бронетанковых группах.