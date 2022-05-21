Минобороны России показало нацистские татуировки сдавшихся в плен «азовцев»

Фото Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи в плен «азовцев», которые были заблокированы на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь». На кадрах российские военные досматривают боевиков, и можно заметить, что некоторые из них расписаны татуировками с нацистской и сатанистской символикой, у одного из боевиков набит портрет Адольфа Гитлера.

В качестве символов для «нательной живописи» некоторые из «азовцев» выбрали кельтский крест, герб нацистской Германии в виде орла, где свастика заменена на украинский трезубец, мертвые головы (знак отличия СС), различные руны, а также фразы «Против всех» и «Всех убить».

Ранее в Минобороны России заявили, что территория «Азовстали» полностью освобождена, и подтвердили сдачу в плен командира «Азова» Дениса Прокопенко. По данным ведомства, его вывезли в специальном бронеавтомобиле. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Мариуполь полностью освобожден от украинских националистов и взят под контроль ВС России. Позже оборонное ведомство РФ показало, как российские военные досматривают вещи сдавшихся в плен «азовцев», проверяют наличие татуировок.