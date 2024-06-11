Минобороны России показало кадры уничтожения Су-25 ВСУ в Долгинцево

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Су-25 ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения самолета Су-25 украинской армии на аэродроме в Днепропетровской области. В военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ атаковали цель барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Российскими военнослужащими — операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания самолет Су-25 ВСУ был уничтожен. Уничтожение самолета подтверждается кадрами объективного контроля, — говорится в сообщении.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров сообщил, что военнослужащие группировки «Запад» российских войск взяли под контроль пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной операции. Он отметил решительные действия ВС РФ, передает РИА Новости.

До этого Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Отмечалось, что украинские подразделения создавали оборонительные линии на данном участке с 2014 года. Часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.