Минобороны России показало кадры ударов «Ураганов» по украинским позициям

Фото: Министерство Обороны РФ

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган»

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», а также ствольной артиллерией по позициям ВСУ, передает Минобороны России. На видео, опубликованное ведомством, демонстрируется работа морпехов. По украинским позициям, укрытых в лесном массиве, наносятся артиллерийские удары.

12 сентября Минобороны РФ опубликовало видео с военной техникой ВСУ, уничтоженной при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении. По словам российских военнослужащих, украинская армия понесла значительные потери не только в технике, но и живой силе.

Заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей рассказал, что на Николаево-Криворожском направлении противник сосредоточил основное усилие, но добиться желаемого результата не смог. ВСУ потеряли большое количество военной техники, а людские потери исчисляются сотнями человек.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинская армия за сутки потеряла около 200 человек на отдельных участках Николаево-Криворожского направления, два танка, шесть БМП и пять других бронированных машин. В результате больших потерь украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыл.