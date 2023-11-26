Минобороны России показало кадры тренировки военных медиков в Донбассе

Фото: МО РФ

Минобороны России показало видео подготовки военнослужащих медицинских эвакуационных групп ВДВ, принимающих участие в СВО. Занятия проходили в ЛНР, где в них впервые приняли участие гражданские инструкторы по тактической медицине, обученные МО РФ по стандартам Военно-медицинской академии, сообщила пресс-служба ведомства.

На тренировках военные медики учатся оказывать помощь себе и сослуживцам. В программе подготовки есть теоретические занятия, но основной акцент сделан на практику. Условия максимально приближены к боевым, что отмечают прибывшие с передовой, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По завершении тренировки волонтеры из Магнитогорска передали десантникам автомобиль УАЗ-3962. Новая «буханка» предназначена для перевозки раненых и оснащена всем необходимым медицинским оборудованием, сообщило МО.

Министерство также публиковало кадры работы военных медиков на Купянском направлении. В зоне СВО военные врачи оказывают помощь мирным жителям и военнослужащим на передовой.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в зоне СВО. На видео продемонстрировано нанесение авиаударов по военным объектам и технике противника на Донецком направлении.