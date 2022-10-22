Минобороны России показало кадры работы Су-30СМ на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России в Telegram-канале опубликовало кадры боевых вылетов экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ ВКС России. Отмечается, что во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.

Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ, — указано в сообщении МО.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 22 октября сообщил, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по цехам оборонного предприятия ВСУ «Коммунар» в Харькове. В результате обстрела были уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун».

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье. Кроме того, ВС РФ уничтожили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183 районах.