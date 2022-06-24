Минобороны России показало кадры работы ПВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России показало кадры работы комплексов противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции на Украине, которые приводит RT. В ролике в разных ракурсах демонстрируется запуск ракет ПВО для поражения воздушных целей противника. Среди них истребители Су-25, БПЛА и тактические ракеты «Точка-У».

За сутки уничтожены два самолета Су-25, сбиты пять БПЛА и пять тактических ракет «Точка-У» в районах городов Стаханов, Луганск и Изюм, — сообщает ведомство.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации на Украине. Кадры демонстрируют атаку огнеметной системы по укрепленным опорным пунктам и позициям ВСУ.