Минобороны России показало кадры подготовки подразделений ЗВО в Белоруссии

Фото: mil.ru

Минобороны России показало в Telegram-канале кадры боевой подготовки подразделений Западного военного округа в Белоруссии. Уточняется, что специалисты войск связи, радиоэлектронной борьбы и инженерных подразделений проходят боевую подготовку и слаживание как в дневное, так и в ночное время.

Военнослужащие на полигонах совершенствуют стрельбу из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины и другие дисциплины, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало работу РСЗО «Торнадо-С» с индивидуальным наведением снарядов. Система является модернизированной версией РСЗО «Смерч» с увеличенной дальностью стрельбы, точностью и огневой мощью. Она способна поражать цели на расстоянии 120 км против 70–90 км у «Смерча».

Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полётное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС, что значительно повышает точность удара. Одна установка «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников ВСУ на переднем крае, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.