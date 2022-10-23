Минобороны России показало боевые вылеты штурмовиков Су-25

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Минобороны России опубликовало видео боевой работы пары штурмовиков Су-25. В ходе вылетов они нанесли ракетные удары по военным объектам и технике украинской армии.

На кадрах видно, как штурмовики взлетают с аэродрома, выпускают ракеты по намеченным целям, после чего возвращаются на базу. Съемки велись как внешней камерой, так и из кабины пилота одного из Су-25.

В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее ведомство показало уничтожение самолетами Су-25 замаскированных позиций подразделений украинской армии. Штурмовики нанесли удары 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами. Их пуски выполнялись парами с малых высот.

10 октября ростовские СМИ сообщили, что в Миллеровском районе региона потерпел крушение военный самолет Су-25. Официальные ведомства данную информацию не подтверждали. Причины крушения самолета не называются. О том, сколько человек было на борту, также не сообщается.