Минобороны России подтвердило уничтожение первого американского Abrams

Фото: Army Staff Sgt. Matthew A. Foster

Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации. В ведомстве добавили, что противник потерял до 485 военнослужащих.

Противник потерял до 485-ти военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30, — сказано в публикации.

Ранее американское издание National Interest после новостей о том, что одну из машин уничтожили российские военнослужащие в зоне СВО, отметило, что танки M1 Abrams значительно переоценены. Журналисты не сомневаются, что потери среди этой техники еще будут, и призвали не оценивать ее как «непобедимое чудесное оружие».

Между тем актер и режиссер Иван Охлобыстин заявил, что уничтожившим танк Abrams российским военным направят 10 млн рублей в ближайшее время. Такую награду он пообещал ранее за каждый подбитый американский Abrams.

26 февраля стало известно, что Abrams был уничтожен на Авдеевском направлении. Российские бойцы подбили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.