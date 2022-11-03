Минобороны России подтвердило обмен военнопленных с Украиной

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Министерство обороны России подтвердило обмен военнопленными с Украиной. В ведомстве отметили, что в результате переговоров удалось вернуть 107 военнослужащих. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях, добавили в Минобороны.

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — рассказали в Минобороны РФ.

3 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и Украина произведут очередной обмен военнопленными, вернув по 107 бойцов с каждой стороны. По его словам, среди общего количества освобожденных 65 человек из Донецкой и Луганской народных республик.

29 октября Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». По его словам, в числе вернувшихся домой семеро человек из ДНР и двое — из ЛНР.

17 октября он тоже отчитывался о состоявшемся обмене пленными в формате «110 на 110». По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.