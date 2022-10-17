Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ под Лисичанском

Министерство обороны России подтвердило обмен военнопленными с Украиной, сообщается в Telegram-канале ведомства. Там отметили, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 граждан РФ, среди которых 72 моряка с гражданских судов. Украине передали 108 украинских военнослужащих-женщин.

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года, — указано в сообщении МО.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что 17 октября между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. Ранее он сообщал, что обмен пройдет в формате 110 на 110 (человек). По его словам, Россия забрала всех 110 соотечественников, в то время как на Украину вернулись лишь 108 человек — две девушки изъявили желание остаться в РФ.

Утром того же дня Народная милиция ЛНР заявила о возвращении 11 военнослужащих из украинского плена в результате обмена. Они были доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР для оценки физического и морально-психологического состояния, а также оказания необходимой медицинской помощи и реабилитации.