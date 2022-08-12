Минобороны России поделилось кадрами ударов СУ-35с по позициям ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги Су-35

Минобороны России поделилось видео ударов СУ-35с по позициям ВСУ. На кадрах самолет отправляется на задание, в ходе которого обнаруживает противника и наносит по нему ракетные удары. Боевая летная машина затем возвращается на базу.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, запечатлевшее работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». На видеофрагменте показано, как машина вылетает с базы на задание, а после выпускает ракеты по наводке ВС РФ. Снаряды были выпущены по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ с дистанции, превысившей пять километров.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 на Украине. На видео показано, как борт ведет огонь по целям, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения.