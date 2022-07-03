Минобороны России: по Курску и Белгороду был нанесен удар Точкой-У

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Поврежденный дом в Белгороде

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143. По данным ведомства, средства российских ПВО уничтожили в воздухе все три запущенных снаряда.

Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, — резюмировал Конашенков.

Отмечается, что в жилых кварталах Белгорода и Курска нет никаких военных объектов.

Накануне Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины. По неподтвержденным данным, в результате инцидента погибли пять человек — власти сообщали о гибели трех. Обстрелу подверглись жилые дома: разрушено около 50 многоэтажек и строений.

В Курске сообщили, что ПВО сбили два беспилотника «Стриж». Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.