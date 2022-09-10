Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это сделано для наращивания усилий на донецком направлении.

Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении, — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что для этого в течение трех суток проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. При этом был организован ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».

В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии, — добавил Конашенков.

Потери украинской стороны за трое суток, по данным представителя ведомства, составили более двух тысяч человек. Кроме того, заявляется об уничтожении «свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Изюмского района Владислав Соколов заявил, что в городе большое число пострадавших и жертв из-за обстрелов ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, обстрелы продолжаются не менее двух недель и в городе много разрушений.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.