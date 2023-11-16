Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Донецком направлении Минобороны России: ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военнослужащих

Фото: МО Украины

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-мм французская гаубица «Цезарь», 155-мм самоходная польская артиллерийская установка «Краб», две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 100-мм пушка МТ-12. Также были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов и три реактивных снаряда HIMARS.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Андреевка, Клещеевка, Николаевка и Курдюмовка, — указано в сообщении.

15 ноября в МО РФ рассказали, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в районе города Павлоград Днепропетровской области. По данным представителей ведомства, войска ПВО также успешно перехватили семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву иностранными партнерами.

В Минобороны также заявили, что за прошедшие сутки было уничтожено 30 беспилотников ВСУ в районах Сватово и Коломыйчихи в ЛНР, Васильевки, Белгоровки и Кирилловки в ДНР, а также в районе Романовского в Запорожской области и Токаревки в Харьковской области. Всего с момента начала СВО было уничтожено 535 самолетов ВВС Украины, 254 вертолета и 8934 беспилотника. Также противник потерял 441 зенитный ракетный комплекс.