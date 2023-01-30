Минобороны заявило о пресечении биологических программ США на Украине

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Благодаря действиям Минобороны РФ удалось остановить военно-биологические программы США на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге. Он подчеркнул, что ввиду провала этих программ Пентагон переносит незавершенные там исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. По словам Кириллова, американские специалисты с 2019 года проводили на Украине связанные с ВИЧ-инфекцией эксперименты, целевая группа которых в том числе бойцы ВСУ.

Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. <...> Мы неоднократно отмечали, что наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, — заявил Кириллов.

По его словам, сейчас Соединенные Штаты наращивают сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона: Кенией, Сингапуром и Таиландом.

В январе этого года Кириллов сообщал, что российское военное ведомство получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. Кириллов подчеркнул, что в военно-биологической программе на Украине участвовали бывшие руководители структур Минздрава США, связанные с Демократической партией.