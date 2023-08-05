Минобороны России опубликовало кадры взятия Новоселовского

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало в Telegram кадры взятия населенного пункта Новоселовского на Купянском направлении. По данным ведомства, в ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 11 опорными пунктами ВСУ. Потери противника составили более 100 человек, 6 украинских солдат сдались в плен.

5 августа в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Новоселовское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Ранее стало известно, что штурмовики 5-й бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что остальные украинские солдаты отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.