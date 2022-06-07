Минобороны России обвинило ВСУ в поджоге скита Святогорской лавры в ДНР

Фото: svlavra.church.ua

Святогорская лавра

Местные жители рассказали российским военным об умышленном поджоге в Святогорске деревянного скита Всех Святых Земли Русской украинскими военными, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает РИА Новости. Согласно информации от местных жителей, в деревянные стены сооружения была произведена очередь зажигательными патронами из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак».

Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской, — сказал он.

4 июня стало известно, что в главном храме скита начался серьезный пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

До сегодняшнего дня в Святогорской лавре сохранилось шесть скитов, только один из которых деревянный. Он построен в русских традициях зодчества XVI–XVII веков из сосновых бревен.