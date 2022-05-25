Минобороны России обвинило ВСУ в размещении вооружения в больницах Донбасса Минобороны России обвинило ВСУ в новых случаях размещения вооружений на медицинской инфраструктуре

Вооружённые силы Украины / Фото Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны России обвинило Киев в «бесчеловечном» отношении к мирному населению Украины и использовании медицинских объектов в Краматорске, Лисичанске, Славянске и Одессе для организации опорных пунктов ВСУ, где размещалось тяжёлое вооружение, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Представители ведомства подчеркнули, что это нарушает международное право и идёт вразрез с нормами морали.

Продолжается тщательная фиксация многочисленных вопиющих фактов бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, также использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения, — говорится в сообщении.

По данным Министерства, в поликлинике № 3 на улице Василия Стуса в Краматорске ДНР украинские боевики хранили бронетехнику и артиллерию. На территории городской больницы № 1 на улице Сосюры в Лисичанске ЛНР базировались подразделения ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и артиллерия.

Также на территориях противотуберкулезного диспансера на улице Ярослава Мудрого и в ЦГБ на улице Тараса Шевченко в Славянске ДНР размещались артиллерия и РСЗО. В онкологическом диспансере на улице Неждановой в Одессе был оборудован опорный пункт ВСУ, а всех пациентов выгнали из больницы, утверждают в ведомстве.

Накануне представители штаба рассказали о «критической» гуманитарной обстановке на Украине. По данным военного ведомства со ссылкой на Детский фонд ООН, на Украине от голода страдают 8,7 млн человек, из них почти 23% — дети. При этом украинские власти «пренебрегают благополучием собственного народа» для того, чтобы угодить западным союзникам Киева.