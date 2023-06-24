Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» Минобороны России: бойцов «ЧВК »Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру Пригожина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в преступную авантюру бизнесмена Евгения Пригожина, заявило Минобороны России в своем обращении в Telegram. В ведомстве призвали участников ЧВК выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже <...> Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность, — указано в обращении.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. До этого ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что глава страны должен был выступить в 9:00 мск.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.