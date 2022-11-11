Минобороны России назвало число выведенных на левый берег Днепра военных Минобороны России: на левый берег Днепра выведено свыше 30 тысяч российских военных

Фото: dan-news.info

Минобороны России сообщило, что всего на левый берег Днепра из Херсона выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих. Также в ведомстве отметили, что также было вывезено около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество.

Всего выведено свыше 30-ти тысяч российских военнослужащих, около 5-ти тысяч единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество. В результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправлены на левый берег Днепра, — указано в сообщении ведомства.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Телеканал «Звезда» в свою очередь сообщил, что сигналом к концу вывода группировки стал подрыв Антоновского моста — основного под Херсоном моста через Днепр, который и так пострадал в результате украинских ракетных ударов в течение последних месяцев. Вероятно, существовали опасения, что украинцы мост починят и смогут переправлять по нему войска.