МО РФ: 32 бойца ВСУ убиты в спину украинскими карателями из заградотряда

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В последнее время в районах боевых действий на Украине участились инциденты с расстрелом украинских военных в спину националистическими подразделениями, сообщает Минобороны России. В ведомстве рассказали о ситуации у населенного пункта Новомихайловка, когда украинский заградотряд открыл огонь по своим же солдатам, когда те пытались сдаться. Таким образом были расстреляны 32 человека.

У Новомихайловки в ДНР более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й украинской механизированной бригады решили сдаться и с белыми флагами начали продвижение к российским позициям, прибывшее на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по ним перекрестный огонь в спину, погибли 32 украинских военных, — говорится в сообщении.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник ранее рассказал о прошедших накануне боях на территории Лисичанска. По его словам, выстрелы были слышны в течение нескольких часов на юго-востоке и северо-западе города. При этом он отметил, что союзных войск там не было — перестрелки велись между украинскими формированиями.

Мирошник также сообщил о зачистке Северодонецка от украинских вооруженных формирований подразделениями республик Донбасса при поддержке Вооруженных сил России. По его словам, бои идут на окраинах города и на подступах к Лисичанску.