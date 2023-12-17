Минобороны России: два украинских БПЛА сбиты над Волгоградской областью

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника ВСУ над Волгоградской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. Ранее в ведомстве рассказали, что минувшей ночью были уничтожены в общей сложности 33 дрона ВСУ в Волгоградской, Липецкой и Ростовской областях.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили о массовой атаке украинских дронов на Крым. 15 декабря в течение нескольких часов средствами ПВО были сбиты 32 БПЛА.

По данным министерства, девять беспилотников Вооруженных сил Украины были ликвидированы в ночь на 14 декабря. Дроны были перехвачены и уничтожены средствами ПВО в небе над Калужской и Московской областями. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что два беспилотника были сбиты в Наро-Фоминском округе. Пострадавших и разрушений нет.