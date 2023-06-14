Минобороны РФ взяло под крыло новых добровольцев Минобороны РФ подписало контракты с бойцами 10 добровольческих подразделений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство обороны России заключило контракт с бойцами 10 добровольческих подразделений, участвующих в военной операции на Украине, кадрами с момента подписания документов поделился в Telegram телеканал «Звезда». Как заявил представитель ведомства генерал-лейтенант Владимир Алексеев, за бойцами были закреплены положенные по закону льготы и соцгарантии, принятые «с большим одобрением».

Сегодня в рамках реализации инициативы руководства страны о повышении роли добровольческих формирований в ходе СВО был заключен контракт с 10 добровольческими формированиями, — отметил представитель Минобороны.

Как заявил представитель добровольческой бригады «Терек» с позывным Амиго, бойцы с радостью подписали контракт с Министерством обороны страны. Он подчеркнул, что военнослужащим важно получать льготы за проделанную работу в зоне СВО.

Накануне семь подразделений добровольцев заключили контракт с Министерством обороны России. Уточнялось, что бойцы добровольческих формирований отлично проявили себя при выполнении задач в зоне проведения военной операции на Украине и контракт закрепит за ними и их семьями право на установленные государством меры социальной защиты и поддержки.