Минобороны РФ: ВСУ сосредотачивают силы после провокации Пригожина

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Министерство обороны РФ сообщило, что украинские власти, воспользовавшись провокацией Пригожина «по дезорганизации обстановки», начал сосредотачивать на Бахмутовском тактическом направлении на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ. В ведомстве добавили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Воспользовавшись провокацией Пригожина <...>, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ, — сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны подчернкули, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина являются информационной провокацией.

Ранее в Федеральной Службе Безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры».