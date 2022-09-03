ВСУ попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ МО РФ: ВСУ попытались захватить ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Здание на территории Запорожской атомной электростанции

Солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции, заявили в Минобороны России. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.

По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега, — сообщили в министерстве.

Российская артиллерия, в том числе гаубицы большой мощности «Малка», нанесли удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта.

В результате неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 были ранены, говорится в сообщении.

Ранее член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о срыве попытки ВСУ высадить десант в районе Энергодара. Он добавил, что украинцы пытались высадиться на нескольких десятках лодок с вооруженными людьми. Сразу после обнаружения противника в воздух была поднята авиация ВКС РФ.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. В ведомстве подчеркнули, что таким образом ВСУ попытались сорвать визит на станцию делегации МАГАТЭ.