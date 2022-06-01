Минобороны РФ: ВСУ хотят разместить ракеты США для ударов по России Минобороны РФ: националисты планируют разместить в городе Шостка ракетные системы США

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Реактивная система залпового огня

Украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы, поставка которых ожидается из США, сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что ВСУ намеревается наносить из американских установок удары по России.

Украинские националисты планируют разместить в городе Шостка Сумской области ракетные системы, поставка которых ожидается из США, чтобы вызвать ответный огонь и возложить на них ответственность за жертвы, — сообщает ведомство.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что российские вооруженные силы практически перестали нести потери в ходе специальной военной операции на Украине. Он добавил, что это связано с изменением подхода к ведению боевых действий. По его словам, спецоперация сегодня проводится «строго по военной науке». Он подчеркнул, что Москву вынудили сменить тактику ведения боевых действий, потому что над российскими солдатами «показательно издевались».