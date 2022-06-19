Минобороны России: ВСУ бросают в бой неподготовленных солдат из-за потерь

Фото: Министерство обороны Украины

Солдаты ВСУ

Украинское командование из-за значительных потерь и участившихся случаев дезертирства вынуждено бросать в бой неподготовленный личный состав, заявил в ходе утреннего брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, отправляемые на передовую бойцы не умеют должным образом обращаться с техникой и вооружением.

Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой, — указал Конашенков.

Он также рассказал о новых случаях дезертирства в рядах украинских войск. Так, по информации ведомства, из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и прочего обеспечения покинул поле боя взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, занимавший позиции около Лисичанска. Солдаты ВСУ оставили на месте тяжелое вооружение.