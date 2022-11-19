Минобороны РФ: все ракетные соединения перевооружены на «Искандер-М» В Минобороны РФ заявили о перевооружении на «Искандер-М» всех ракетных соединений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ заявило, что все ракетные соединения Вооруженных Сил России перевооружены на современный и уникальный комплекс «Искандер-М». Такое вооружение не имеет аналогов в мире, сообщается на сайте военного ведомства.

Все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс «Искандер-М», не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в специальной военной операции, — подчеркивается в сообщении.

В Минобороны добавили, что в российские ракетчики регулярно получают реактивные системы залпового огня (РСЗО). Речь идет и крупном, и о среднем калибре семейства «Торнадо».

В ракетные войска также поставляются модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С». Они отличаются повышенной скорострельностью и способностью действовать в режиме «шквал огня».

Ранее полковник в запасе Сергей Хатылев заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М» станут еще мощнее за счет модернизации, их потенциал расширится благодаря более совершенным ракетам. По его словам, новое поколение «Искандеров» отличает поразительная скорость и дальность нанесения ракетных ударов по противнику в бою в зоне СВО.