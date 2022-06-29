Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и Ми-8

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Цезарь»

Российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили два украинских истребителя Су-25, вертолет Ми-8 и девять дронов, сообщило в Telegram Минобороны страны. Отмечается, что летательные аппараты были ликвидированы в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области, — заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были сбиты в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.

Накануне военное ведомство продемонстрировало кадры работы транспортно-боевого вертолета Ми-35 в ходе спецоперации на Украине. На видео показано, как вертолет выпускает ракеты, а также использует тепловые ловушки для защиты от ракет с инфракрасной головкой самонаведения. В Минобороны уточнили, что по завершении боевых заданий экипаж вертолета уничтожил опорные пункты управления и бронетехнику ВСУ.