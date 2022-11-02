Минобороны: РФ возобновляет участие в зерновом соглашении

Фото: Shutterstock

Погрузка зерна на корабль

Россия возобновляет участие в зерновом соглашении, сообщили в Минобороны РФ. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке.

В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями „черноморской инициативы“ и связанным с ней положением о СКЦ», — говорится в публикации.

Ведомство уточняет, что «черноморская инициатива», приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в министерство в ближайшее время вызовут посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт по вопросу участия британских кураторов в подготовке терактов Киева в Севастополе. В ходе брифинга она напомнила, что о причастности иностранных инструкторов к атаке БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры Черноморского флота ранее заявили в Минобороны и МИД РФ.