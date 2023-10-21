Минобороны РФ: ВКС нанесли три авиаудара по боевикам в Сирии

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за прошедшие сутки нанесли три авиаудара по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии, сообщил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, авиация ударила по двум подземным укрытиям и подземному складу боеприпасов.

В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов, ВКС России нанесено три авиационных удара по трем объектам незаконных вооруженных формирований в районах Дуайр-эль-Акрад и Кбана, поражено два подземных укрытия боевиков, один подземный склад с боеприпасами, — рассказал Кулить.

Контр-адмирал уточнил, что авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за сутки 13 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Зафиксировано одно нарушение протоколов деконфликтации, связанное с несогласованными с Россией полетами беспилотников.

Ранее Вадим Кулить заявил, что террористические группировки готовят атаку на пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. По его словам, боевики также намерены повредить объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что террористы планируют использовать модифицированные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия.