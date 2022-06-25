Минобороны РФ: ВКС ликвидировали до 80 польских наемников в Константиновке

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ВКС России нанесли удары по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке Донецкой Народной Республики, в результате чего было уничтожено до 80 польских наёмников и восемь установок РСЗО «Град», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. Кроме того, в районе Николаева за сутки ликвидировано более 300 солдат ВСУ и иностранных наемников.

Противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — заявил Конашенков.

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил о новых случаях дезертирства в рядах ВСУ. Так, по его словам, личный состав 64-го батальона 103-й бригады теробороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий из-за отсутствия тяжелого вооружения и слабой подготовки резервистов.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поразили восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган», а также два артиллерийских взвода, обстреливавших Донецк, добавил Конашенков.

Всего за минувшие сутки были поражены украинские живая сила и военная техника в 284 районах, а также артиллерийские и минометные подразделения на 43 позициях.

Ранее днем ведомство опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции. Экипажи на сверхмалых высотах нанесли удары по укрепрайонам и технике украинской армии.