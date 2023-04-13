Минобороны РФ: вагнеровцы при поддержке ВДВ вытесняют ВСУ из Артемовска

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Боец ЧВК «Вагнер» у дома, разрушенного в результате обстрела

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия на территории Артемовска и вытесняют бойцов ВСУ из центральных районов города, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что поддержку вагнеровцам оказывают Воздушно-десантные войска. В ведомстве подчеркнули, что в Артемовске продолжаются бои высокой степени интенсивности.

Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска, — заявили в Минобороны.

За прошедшие сутки, как заметили в ведомстве, самолеты ВКС РФ совершили 12 вылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач. На Донецком направлении были ликвидированы до 300 бойцов ВСУ, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Накануне штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли три квартала в районе Артемовска. На флангах противника сдерживали подразделения ВДВ. Ударами российской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены украинские резервы, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки. 11 апреля предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК, сообщил, что российские войска контролируют 80% Артемовска.