Минобороны России: в Курской области сбили украинский беспилотник

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на территории Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

13 августа около 11:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловское в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В Минобороны России данную информацию не комментировали.